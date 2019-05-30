Впервые на ПМЭФ в Петербурге будет функционировать пространство «Здоровое общество»
Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума, который в 2019 году будет проходить с 6 по 8 июня, будет функционировать пространство «Здоровое общество». Планируется, что на этой профильной площадке будут обсуждаться важные вопросы по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения. инновационных разработок «Здоровое общество».
Как рассказали организаторы мероприятия, одной из ключевых сессий «Здорового общества» станет обсуждение вопроса борьбы с неинфекционными заболеваниями.
- Тема здравоохранения является сквозной повесткой ПМЭФ и логично продолжает форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», - прокомментировал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. - Увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан – стратегическая задача, для решения которой должны объединиться представители органов власти и экспертное сообщество.
В пространстве «Здоровое общество» участники ПМЭФ-2019 смогут отправиться в путешествие по разным уголкам мира, надев очки виртуальной реальности в светлом, озелененном пространстве VR-зоны, погреться под солнечными лучами, не выходя из павильона, с технологией «Искусственное солнце» и сделать генетический тест. Не забыть о правильном питании поможет Healthy Food Area.
ИСТОЧНИК KP.RU
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