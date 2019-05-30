Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-30T12:32:16+03:00

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В Петербурге горе-мать отправили в тюрьму. Как стало известно в четверг, 30 мая, женщина давно забросила свое маленькое чадо, не навещала ее и перестала платить алименты. От судебных исков петербурженка уклонялась, после чего в отношении нее были приняты крайние меры – тюремный срок.

- По суду 30-летняя женщина должна была выплачивать алименты на содержание своей малолетней дочери, которая не живет с ней. Однако петербурженка этого не делала, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Оказалось, что женщина не интересовалась ребенком более трех лет. Сама 30-летняя дама не работает, при этом состоит в наркологическом диспансере.

Сначала мать-наркоманку пытались вызвать в суд, однако на повестки она не реагировала. Тогда женщину объявили в розыск. В итоге Кировский районный суд признал ее виновной за неуплату алиментов и приговорил к тюремному заключению на пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU