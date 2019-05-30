Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-30T13:42:16+03:00

В апреле в Петербурге было всего пять дождливых дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Синоптики подвели итоги весны 2019 в Санкт-Петербурге и отметили, что в этом году она выдалась теплой, но сырой.

– Средняя за сезон температура воздуха была на 2,3 градуса выше нормы, – пояснила «Комсомолке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. – А сумма выпавших за сезон осадков составила около 130 процентов от нормы.

Больше всего порадовал апрель: всего пять дождливых дней, за которые выпало ли 65 процентов объема положенных апрелю осадков; среднемесячная температура на 3,3 градуса выше среднестатистической.

А вот май показал своенравность. Первую половину месяца царили циклоны, а потому было облачно и дождливо. Вторую половину мая властвовал антициклон, который принес в город сухость и тепло. Самыми теплыми днями стали 20 и 21 мая, когда воздух прогрелся до 26,8 и 26,2 градуса соответственно.

Но, увы, под занавес весны в Петербург вернулись дожди и прохлада.

– Хотя май еще не закончился, уже можно сказать, что его среднемесячная температура на 1,2-1,3 градуса превысит климатическую норму, – подытоживает специалист. – Сумма выпавших за месяц осадков составит более 170 процентов от нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU