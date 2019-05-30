Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-30T13:28:46+03:00

На нем изображена Дейенерис Таргариен вместе с драконом [фото]

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Для всех фанатов культового сериала «Игра престолов» появился шанс украсить свое жилище метровым деревянным панно с изображением одной из главных героинь Дейенерис Таргариен и ее дракона. Объемную резную работу выполнил мастер из Петербурга и выставил на продажу через интернет. За панно столяр просит 100 тысяч рублей.

Панно 70 на 69 сантиметров из орехового массива Фото: youla.ru

- Панно из массива дерева орех, великолепная работа, объемная резьба, - рекламирует лот его создатель. – Обработано маслом и воском, поэтому запах дерева останется надолго. Также панно тонировано морилкой на водной основе. Вся обработка полностью экологически чистая.

На нем изображена мать драконов Дейенерис Фото: youla.ru

А также ее верный дракон Фото: youla.ru

На панно размером 70 на 69 сантиметров аккуратно вырезана фигура Дейенерис. Правда, на актрису сериала деревянная версия не очень похожа. Почти все пространство занимает огромный дракон с грозно отрытой пастью. По словам столяра, на создание этого шедевра ушло два месяца кропотливой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU