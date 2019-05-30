Поезд из Калининграда изменит вокзал прибытия в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-30T14:11:58+03:00

Теперь состав будет приходить не на Витебский, а Московский вокзал

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В Петербурге изменился вокзал, откуда будут курсировать поезда до Калининграда и обратно. Раньше таким местом встречи и отправления был Витебский вокзал на станции метро «Пушкинская». Теперь поезд «переезжает» на центральный вокзал Петербурга – Московский. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД 30 мая 2019 года.

- С 1 августа 2019 года поезд № 79/80 сообщением Калининград – Санкт-Петербург будет прибывать не на Витебский, а на Московский вокзал Северной столицы. Исключением станут дни с 14 по 29 августа в связи с ремонтом на участке Чудово – Спасская Полисть. В этот период поезда снова будут отправляться и прибывать на Витебский вокзал , - сообщили на железной дороге.

Изменится и расписание поездов. Приезжать в Петербург он будет на 40 минут раньше в 14:09 вместо 14:48. А отправляться позже – в 13:25 вместо 12:26.

ИСТОЧНИК KP.RU