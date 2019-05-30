В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера
В Петербурге врачам «скорой помощи» самим понадобилась помощь. Утром в четверг, 30 мая, автомобиль с медиками попал в аварию в Невском районе. По словам очевидцев, удар был не сильный, но «неприятный». На подмогу коллегам на место ДТП приехали еще пять автомобилей «скорой» и одна реанимация.
- Около 11:55 30 мая на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков произошла авария. Автомобиль «Хендай», за рулем которого сидел 30-летний водитель, столкнулся с машиной «Форд» «скорой помощи», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД Петербурга.
Свидетели аварии рассказывают, что виноват парень на «Хендае», так как он не пропустил машину «скорой». Однако ехали медики с «мигалкой» или нет, не уточняется.
В итоге в аварии пострадали врачи: два фельдшера, девушки 27-ми и 23-х лет, получили травмы, которые оцениваются как средней степени тяжести. Сотрудники дорожной полиции уже проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU