В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-30T14:29:05+03:00

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В Петербурге врачам «скорой помощи» самим понадобилась помощь. Утром в четверг, 30 мая, автомобиль с медиками попал в аварию в Невском районе. По словам очевидцев, удар был не сильный, но «неприятный». На подмогу коллегам на место ДТП приехали еще пять автомобилей «скорой» и одна реанимация.

- Около 11:55 30 мая на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков произошла авария. Автомобиль «Хендай», за рулем которого сидел 30-летний водитель, столкнулся с машиной «Форд» «скорой помощи», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД Петербурга.

Свидетели аварии рассказывают, что виноват парень на «Хендае», так как он не пропустил машину «скорой». Однако ехали медики с «мигалкой» или нет, не уточняется.

В итоге в аварии пострадали врачи: два фельдшера, девушки 27-ми и 23-х лет, получили травмы, которые оцениваются как средней степени тяжести. Сотрудники дорожной полиции уже проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU