Выставка картин петербургских учителей и воспитателей откроется в Мариинском дворце

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-30T14:49:23+03:00

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В первый день лета, 1 июня, в мире отмечается День защиты детей. В честь этого накануне, 31 мая 2019 года, в залах Мариинского дворца в Петербурге откроется выставка, которая является частью постоянной благотворительной акции «Картины – детям».

- В этом году на выставке будут представлены художественные работы 220 педагогов, учителей, воспитателей и руководителей домов творчества. Всего на выставке в Мариинском дворце можно будет полюбоваться 50 картинами, - сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга.

Благотворительная акция «Картины – детям» была организована по инициативе председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова при поддержке профсоюзной организацией работников народного образования и науки России.

После выставки все картины, созданные педагогами, будут украшать детские больницы, поликлиники, хосписы и другие лечебные учреждения Петербурга, и радовать своим изяществом и яркими красками маленьких пациентов и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU