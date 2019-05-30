Из Пулково открылись регулярные прямые рейсы в Геленджик

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-30T16:51:51+03:00

Из Пулково в Геленджик "Россия" будет летать до 12 сентября 2019 года.

Прямого авиасообщения между городами не было с 2017 года

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Долгожданный прямой рейс Санкт-Петербург - Геленджик возвращается! С 28 мая 2019 года самолеты авиакомпании «Россия» будут летать из Пулково на побережье Черного моря шесть раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. - Прямого авиасообщения между Петербургом и Геленджиком не было с 2017 года, - подчеркнули в Пулково и добавили, - полеты будут осуществляться до 12 сентября 2019 года.

Уже известно, что рейсы из Пулково в Геленджик будут выполняться на Airbus A320. В среднем купить билет из Санкт-Петербурга в Геленджик можно за 8538 рублей в одну сторону. Плюс обратный билет Геленджик - Санкт-Петербург - 11 тысяч рублей.

Также полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик летом 2019 года также будет осуществлять «Нордавиа» с частотой раз в неделю. Стоимость билетов туда-обратно составляет в среднем 17 800 рублей.

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Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В январе-апреле 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 5,1 млн человек, что на 13,7% превышает результат за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU