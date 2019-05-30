Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют на три часа 2 июня

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-30T15:57:11+03:00

Трассу "Кола" в Ленобласти полностью перекроют на три часа в ночь с 1 на 2 июня Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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В Петербурге и Ленинградской области полным ходом идет ремонт дорог. Несмотря на положительную тенденцию, автомобилистам приходится порой тяжко из-за частых пробок. Так, 2 июня 2019 года, трассу «Кола» вообще полностью перекроют в районе Ладожского моста через Неву.

- С полуночи и до трех часов ночи 2 июня, с субботы на воскресение, движение транспорта по трассе «Кола» в районе Ладожского моста будет полностью перекрыто. На это время переправа будет разведена для того, чтобы провести сварочные работы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, что на этом участке трассы демонтируют пришедших в негодное состояние деформационные швы, монтируют новые, а также меняют асфальт на неразводной части Ладожского моста.

Сегодня 30 мая на Ладожском мосту перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга и одна полоса в направлении Петрозаводска. Движение автомобильного транспорта осуществляется по одной полосе в каждом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU