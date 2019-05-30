В июне в Петербурге ограничат автомобильные движение по двум улицам

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-30T18:15:16+03:00

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Водителей Петербурга предупреждают о новых перекрытиях дорог. По информации Государственной административно-технической инспекции, с 1 по 21 июня автомобилисты не смогут проехать по улице Салова от Волковского проспекта до дома № 17 по Грузинской улице, включая перекресток с Грузинской улицей. На этом участке будут прокладывать газопровод.

Еще одно изменение в движении транспорта произойдет в районе Большого Сампсониевского проспекта. На пути от Пироговской набережной до Финляндского проспекта также пройдут работы, связанные с газопроводом. Продлятся они всего три дня: с 3 по 6 июня.

Ранее "Комсомольская правда" рассказывала, что 29 мая в Петербурге произошла серия краж дорогостоящих иномарок. Буквально за сутки неизвестные угнали сразу пять автомобилей. Общая сумма которых насчитывает более 10,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU