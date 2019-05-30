2019-05-30T19:57:48+03:00
Общество

В Законодательном собрании предложили бесплатно обеспечивать лекарствами больных, перенесших инсульт

С такой инициативой выступили депутаты на заседании комиссии по социальной политике и здравоохранению
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Депутаты предложили внести правки в Социальный кодекс Петербурга.Депутаты предложили внести правки в Социальный кодекс Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. На встрече 30 мая депутаты выдвинули несколько инициатив. Одна из них касается пациентов, восстанавливающихся после ишемического инсульта. Лекарства для них парламентарии предложили сделать бесплатными.

Как уточнили в пресс-службе петербургского парламента, сейчас такое право имеют горожане, перенесшие ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Их обеспечивают препаратами в течение первых 12 месяцев. В 2019 году городском бюджете на это заложили 200 млн рублей.

Еще один законопроект, который обсудила комиссия, касается несовершеннолетних детей из многодетных семей, поступивших в высшие учебные заведения. Для них предлагают сделать бесплатный льготный проезд в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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