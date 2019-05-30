2019-05-30T21:01:31+03:00
Общество

Идет облава: В Петербурге за день задержали больше двухсот мигрантов

Правоохранители разыскивают участников поножовщины на улице Салова
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге идет облава на нелегалов.В Петербурге идет облава на нелегалов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Петербурга провели масштабный рейд в поисках мигрантов. Улов получился богатый. За один день в Северной столице задержали более двухсот человек. По информации объединенной пресс-службы судов, дела рассматривались одновременно в десяти районах города.

Рекордсменом стал Невский суд. Туда поступило сразу 80 материалов, однако в них судья нашел нарушения. Во время облавы полицейские переволновались и неправильно заполнили документы. Теперь их придется исправить.

На втором месте - Фрунзенский суд. До него дошло 56 материалов, 47 из которых вернули правоохранителям. Остальные фигуранты заплатят штраф или вернутся на родину. Есть и те, кому выпало комбо. Завтра заседания, на которых решится судьба нелегалов, продолжатся.

Напомним, полицейские облавы начались после поножовщины в кафе не улице Салова 19 мая. В больницу после потасовки отправились сразу четверо. Как позднее выяснили полицейские, нападавшие приехали из Узбекастана и пытались решить разногласия кровопролитием. Их по-прежнему ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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