Жители Васильевского острова пожаловались на догхантеров, разбросавших на улице отраву
- Санкт-Петербург! Внимание! Разбросан яд, – с таким предупреждением к горожанам днем 30 мая обратилась петербурженка Катерина Ермолаева. В группе «Джо дома» зоозащитница рассказала, что четвероногие Васильевского острова снова страдают от рук догхантеров. По словам женщины, на Среднем проспекте в районе дома №77, а также на территории от 19-ой до 25-ой линии разбросана отрава.
- Утром на территории парка уже умерло две собаки. Есть еще собаки, которые пока живы. К врачу их не ведут и не везут пока. Что с ними будет неизвестно, - сообщали Екатерина.
Владельцев домашних питомцев она просит быть внимательными и обходить стороной опасную территорию.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что во Фрунзенском районе несколько собак скончались после того, как подобрали на улице ядовитое лакомство.
ИСТОЧНИК KP.RU