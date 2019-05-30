Жители Васильевского острова пожаловались на догхантеров, разбросавших на улице отраву

СЕГОДНЯ 21:42 2019-05-30T21:46:09+03:00

Собаки не в первый раз страдают из-за отравленного лакомства. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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- Санкт-Петербург! Внимание! Разбросан яд, – с таким предупреждением к горожанам днем 30 мая обратилась петербурженка Катерина Ермолаева. В группе «Джо дома» зоозащитница рассказала, что четвероногие Васильевского острова снова страдают от рук догхантеров. По словам женщины, на Среднем проспекте в районе дома №77, а также на территории от 19-ой до 25-ой линии разбросана отрава.

- Утром на территории парка уже умерло две собаки. Есть еще собаки, которые пока живы. К врачу их не ведут и не везут пока. Что с ними будет неизвестно, - сообщали Екатерина.

Владельцев домашних питомцев она просит быть внимательными и обходить стороной опасную территорию.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что во Фрунзенском районе несколько собак скончались после того, как подобрали на улице ядовитое лакомство.

ИСТОЧНИК KP.RU