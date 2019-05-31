Погода на 31 мая в Петербурге: Днем пройдет небольшой дождь

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-31T08:55:55+03:00

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По утреннему небу в пятницу, 31 мая, в Петербурге медленно плавали серые облака, немного скрывая просвечивающееся голубое небо. На самом пороге лета уже мечтается о жарких днях, легкой одежде, легком бризе, прогулках в тени парковых деревьев. Последний день весны в Северной столице ожидается прохладным и с небольшим дождем. Зато в скором времени теплый июнь вступит в свои права.

- В ночь на 31 мая в Петербурге похолодало до 6-8 градусов, днем погода немного разгуляется и потеплеет до 15-17 градусов, - сообщили в ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики также прогнозируют, что днем пройдет кратковременный дождь. Поэтому зонтик с собой прихватить не помешает. Хотя, почти у каждого петербуржца он и так почти всегда с собой. К вечеру облака рассеются и выглянет теплое закатное солнце.

Как уже писала «КП»-Петербург, июнь 2019 года в Петербурге начнется тепло с кратковременными дождями, возможно пройдут ливни и грозы. При этом температура будет выше нормы: ночью в среднем 11,4 градусов, днем – 20,1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU