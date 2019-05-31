2019-05-31T09:35:02+03:00
Происшествия

На КАД «Лада» насмерть сбила перебегающую дорогу женщину

Петебурженка выскочила прямо перед несущейся машиной [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина перебегала КАД и попала насмерть под машинуЖенщина перебегала КАД и попала насмерть под машинуФото: скрин с видео
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На КАД рядом со съездом на Пулковское шоссе в Петербурге в Пушкинском районе накануне вечером, 30 мая, произошла смертельная авария. Одна женщина зачем-то решила перейти скоростную трассу с бесконечным потоком машин. Одну часть дороги она, по всей видимости, перешла. Однако перебежать еще раз у нее не получилось. Она попала прямо под колеса «Лады Гранта».

Женщину, перебегающую КАД, насмерть сбила машина .

- Водителя очень жаль. Даже понимая, что не виноват, будет винить себя. Вспоминать этот момент, представлять, а что было если бы затормозил, увернулся… Психологическая травма, - комментируют видео петербуржцы в соцсети.

Автомобилисты удивляются, что движет людьми к попыткам перебегать дорогу на таких скоростных трассах, построенных исключительно для движения автомобилей. Неужели у некоторых не срабатывает инстинкт самосохранение и осознание, что лучше потерять время, пройдя до оборудованного пешеходного переходя, чем вот так рисковать жизнью.

По данным пресс-службы ГИБДД Петербурга, авария случилась в 19:15. Женщина погибла на месте сразу же. Ее личность пока устанавливается. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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