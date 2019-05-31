2019-05-31T10:48:58+03:00
Общество

В Петербурге появился памятник зонту

Жители города сравнили скульптуру с мечом короля Артура
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Приморском районе Петербурга появился памятник зонтуВ Приморском районе Петербурга появился памятник зонтуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге установили памятник, который уже давно должен был появиться в Северной столице. Это скульптура зонта, воткнутая в гранитный камень. Город на Неве действительно бывает очень пасмурным и дождливым и зонт именно та вещь, которую почти каждый петербуржец всегда носит с собой.

Установили памятник зонту в Приморском районе возле входа в офис Ленспецсму на Богатырском проспекте, дом 3. Его фото появилось в сети 31 мая 2019 года. Местные жители уже сравнили его с легендарным Экскалибуром – мечом короля Артура. По легенде, меч был воткнут в камень, и достать его мог только истинный правитель.

- Тот, кто истинный петербуржец, сможет вытащить зонт из камня, - шутят горожане.

Некоторые обеспокоились, что вандалы тоже могут пожелать стать королями и «собрать круглый стол» с попытками вытащить зонт из гранита. Некоторые назвали памятник «Мечом Мэри Поппинс».

В Петербурге уже есть интересные памятники. Например, скульптура кареты на Каретной улице или знаменитые коты на Малой Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое мальчиков выпили антифриз и попали в реанимацию Петербурга
Пломбир – чемпион: «Зенит» выпустил сине-бело-голубое мороженое
Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года
В дни ПМЭФ 2019 у аэропорта Пулково будут досматривать все автомобили
Фарцовщика клинками 19-20 веков задержали в Ленобласти
На КАД «Лада» насмерть сбила перебегающую дорогу женщину
Погода на 31 мая в Петербурге: Днем пройдет небольшой дождь
Хаарчаана празднует новоселье: Для белой медведицы в Ленинградском зоопарке построили новый вольер
Жители Васильевского острова пожаловались на догхантеров, разбросавших на улице отраву
Идет облава: В Петербурге за день задержали больше двухсот мигрантов
В Законодательном собрании предложили бесплатно обеспечивать лекарствами больных, перенесших инсульт
В июне в Петербурге ограничат автомобильные движение по двум улицам
Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют на три часа 2 июня
Из Пулково открылись регулярные прямые рейсы в Геленджик
Выставка картин петербургских учителей и воспитателей откроется в Мариинском дворце
В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера
Поезд из Калининграда изменит вокзал прибытия в Петербурге
Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму
Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге
В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»
Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери