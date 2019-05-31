В Петербурге появился памятник зонту
В Петербурге установили памятник, который уже давно должен был появиться в Северной столице. Это скульптура зонта, воткнутая в гранитный камень. Город на Неве действительно бывает очень пасмурным и дождливым и зонт именно та вещь, которую почти каждый петербуржец всегда носит с собой.
Установили памятник зонту в Приморском районе возле входа в офис Ленспецсму на Богатырском проспекте, дом 3. Его фото появилось в сети 31 мая 2019 года. Местные жители уже сравнили его с легендарным Экскалибуром – мечом короля Артура. По легенде, меч был воткнут в камень, и достать его мог только истинный правитель.
- Тот, кто истинный петербуржец, сможет вытащить зонт из камня, - шутят горожане.
Некоторые обеспокоились, что вандалы тоже могут пожелать стать королями и «собрать круглый стол» с попытками вытащить зонт из гранита. Некоторые назвали памятник «Мечом Мэри Поппинс».
В Петербурге уже есть интересные памятники. Например, скульптура кареты на Каретной улице или знаменитые коты на Малой Садовой.
ИСТОЧНИК KP.RU