В Петербурге появился памятник зонту

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-31T10:48:58+03:00

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В Петербурге установили памятник, который уже давно должен был появиться в Северной столице. Это скульптура зонта, воткнутая в гранитный камень. Город на Неве действительно бывает очень пасмурным и дождливым и зонт именно та вещь, которую почти каждый петербуржец всегда носит с собой.

Установили памятник зонту в Приморском районе возле входа в офис Ленспецсму на Богатырском проспекте, дом 3. Его фото появилось в сети 31 мая 2019 года. Местные жители уже сравнили его с легендарным Экскалибуром – мечом короля Артура. По легенде, меч был воткнут в камень, и достать его мог только истинный правитель.

- Тот, кто истинный петербуржец, сможет вытащить зонт из камня, - шутят горожане.

Некоторые обеспокоились, что вандалы тоже могут пожелать стать королями и «собрать круглый стол» с попытками вытащить зонт из гранита. Некоторые назвали памятник «Мечом Мэри Поппинс».

В Петербурге уже есть интересные памятники. Например, скульптура кареты на Каретной улице или знаменитые коты на Малой Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU