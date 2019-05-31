В дни ПМЭФ 2019 у аэропорта Пулково будут досматривать все автомобили
Санкт-Петербург готовится к проведению Международного экономического форума ПМЭФ 2019, который будет проходить с 3 по 9 июня. В связи с этим во всем городе и аэропорту усилят меры безопасности. Также в Пулково временно сделают новую остановку для автобусов.
Посадка и высадка пассажиров автобусов №39, №39 Экспресс, маршрутного такси К-39 и бесплатных шаттлов аэропорта Пулково с парковки P4 будет производиться на временной платформе. Остановка расположена с правой стороны от выхода из зала прилета в минуте ходьбы от терминала на автобусной парковке P10. К общественному транспорту будут направлять указатели желтого цвета.
Схема расположения остановки общественного транспорта у Пулково в дни ПМЭФ 2019.
В ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» также добавили, что на въезде и выезде из Пулково будет работать контрольно-пропускной пункт для автомобилей. После поворота с Пулковского шоссе к аэропорту транспортные средства будут досматриваться.
- Въезд на первую линию привокзальной площади в зонах прибытия и отправления будет возможен только для аккредитованных автомобилей ПМЭФ, - отмечают в аэропорту. -
Вторая линия привокзальной площади и парковки Р1, Р2, Р3, Р4, бесплатная парковка будут работать в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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