Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-31T11:10:38+03:00

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Петербургский парламент утром в пятницу, 31 мая, приняли решение о дате выборов. Голосование за губернатора Северной столице состоится 8 сентября 2019 года. В этот день петербуржцы отправятся на участки для того, чтобы принять важное решение, кому доверить развитие родного города на Неве.

- Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед, - заявил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Парламентарий добавил, что петербуржцы всегда проявляли высокую политическую культуру, гражданскую сознательность и ответственность. Он выразил уверенность в том, что горожане и в этот раз сделают выбор в пользу политической стабильности, единения общества, социальных гарантий и динамичного экономического роста.

Однако у горожан еще есть время для того, чтобы подумать о своем выборе. Ведь от градоначальника многое зависит. Сейчас на эту должность претендуют депутаты оппозиции Михаил Амосов и Борис Вишневский, градозащитник, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, режиссер и депутат Госдумы от КПРФВладимир Бортко и первый Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов, а также Александр Беглов. Официально эти кандидаты еще не зарегистрированы.

ИСТОЧНИК KP.RU