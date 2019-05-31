2019-05-31T12:30:46+03:00
Спорт

Пломбир – чемпион: «Зенит» выпустил сине-бело-голубое мороженое

Лакомство появилось на полках петербургских магазинов накануне лета
Лилия КОЗЛОВА
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"Зенит" выпустил чемпионское мороженое Фото icecream.market"Зенит" выпустил чемпионское мороженое Фото icecream.market
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Лето 2019 года в Петербурге обещает быть жарким. А чем еще охлаждаться в знойные дни, как не мороженым. Накануне Дня защиты детей и начала лета, 31 мая, футбольный клуб «Зенит» презентовал свой чемпионский пломбир. Раскрашено мороженое, разумеется, в традиционные цвета петербургской команды, на минуточку, чемпионов России – сине-бело-голубые. Такое лакомство делает чемпионский статус "зенитовцев" еще слаще.

Питерские фанаты зенита устроили речной парад на катерах в честь чемпионства.

- Новую линейку мы назвали «Вкус Зенита». В основе лежит классическая рецептура пломбира жирностью 12%, в качестве красителя используется натуральный экстракт спирулины, - рассказала пресс-служба футбольного клуба.

На выбор фанатам «Зенита» предлагается три вида мороженного: большой рожок, сахарная трубочка в глазури и классический вафельный стаканчик. Попробовать пломбир уже можно, в середине мая мороженое появилось на полках петербургских магазинов.

Болельщики празднуют победу «Зенита».

Насколько популярным станет лакомство – не известно. Но в целом, в Петербурге много болельщиков команды, которые с радостью скупают шарфы, футболки, шапки, кружки, зажигалки и даже тетради и дневники с эмблемой сине-бело-голубых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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