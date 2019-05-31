2019-05-31T13:50:33+03:00
Происшествия

Двое мальчиков выпили антифриз и попали в реанимацию Петербурга

Дети нашли яркую жидкость дома и решили попробовать ее на вкус
Лилия КОЗЛОВА
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Двое мальчиков попали в реанимацию, попробовав антифризДвое мальчиков попали в реанимацию, попробовав антифризФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачи петербургской больницы 31 мая спасают жизнь двум мальчикам. В маленьком возрасте детям всегда хочется узнавать что-то новое, исследовать и экспериментировать. Так, вот и двое ребят семи и восьми лет попробовали на вкус антифриз, не зная, что он опасен, и сильно отравились.

- Двое братьев-мальчишек нашли дома яркую жидкость в бутылке, которую хранили их родители, - сообщается в паблике «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Логика детей в таких вещах очень проста. Если что-то налито в бутылку, да еще и яркого цвета, значит это какая-то сладкая вода, на подобии лимонада. А раз прячут родители, значит еще и очень вкусная. Мальчишки решились отведать жидкости, чтобы попробовать ее на вкус.

Оказалось, что это антифриз. Ребятам мгновенно стало плохо. Мальчиков госпитализировали из квартиры на улице Димитрова в тяжелом состоянии. Это первый подобный случай данной семье. Раннее она внимание правоохранительных органов не привлекала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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