Новый спортивный комплекс для детей-инвалидов откроется в Ленобласти

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-31T18:18:27+03:00

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В День защиты детей, 1 июня 2019 года, на базе Приозерского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями в Ленобласти откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его уникальность в том, что это первое подобное учреждение для детей-инвалидов на Северо-Западе. Здесь маленькие пациенты смогут пройти реабилитацию при различных болезнях и нарушениях опорно-двигательного аппарата.

- Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – это новое «Отделение реабилитации двигательных нарушений и психомоторной коррекции». Он оснащен самым современным оборудованием и новейшими технологиями в реабилитации детей-инвалидов, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

В отделении реабилитации есть первое в Ленобласти оборудование, с помощью которого лечат детей с поведенческими и речевыми отклонениями. Также здесь есть специальный аппарат для отведения бедер, стойка с подвесом и растяжками для больных ДЦП, батут с подвесом, имитатор ходьбы для детей.

- В планах также установить физиотерапевтическую гидромассажную ванну, рефлекторно-нагрузочное устройство, батутную дорожку с канатными поручнями, - дополнил собеседник «КП»-Петербург.

Работают с детьми исключительно высококвалифицированные специалисты, которые используют как традиционные технологии и методики лечения, так и инновационные: это альтернативная коммуникация, базальная стимуляция, канистерапия. Все это позволит детям с глубокими речевыми нарушениями более активно общаться с окружающими их людьми и облегчает в дальнейшем процесс адаптации в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU