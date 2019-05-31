Мать-кукушку, бросившую умирать полугодовалую дочь, арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-31T15:54:42+03:00

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20-летняя Диана Садовникова из Петербурга, «прославившаяся» на всю Россию, как мать-кукушка, в пятницу, 31 мая, арестована. Худенькую, хрупкую девушку отправили за решетку на два месяца на время, пока будет идти следствие. Диана и ее 28-летний гражданский муж Роман Куприянов бросили свою семимесячную дочь умирать в съемном доме в Красном Селе, а сами сбежали. Парочка собрала все вещи и скрылась, оставив ребенка захлебываться от рыдания. Молодые люди скрывались несколько дней, меняли сим-карты в телефонах, пока полиция все же их не задержала.

- Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Садовниковой, 1998 года рождения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сейчас Диану, которую обвиняют в покушении на убийство, отправили за решетку до 21 июля 2019 года. Когда силовикам удалось задержать ее, девушка заявила, что ни о чем не жилет. Кроме того, Диана сама росла в таких же тяжелых условиях, что и ее четверо детей.

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Мать-кукушку, бросившую умирать 7-месячного младенца в Петербурге, задержали

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ИСТОЧНИК KP.RU