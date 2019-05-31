В Петербурге выставили на улицу один из старейших книжных магазинов
31 мая комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил из дома на Литейном проспекте, 51А, букинистический магазин, принадлежащий ОАО «Библиотечный коллектор «Книжный центр». По информации сотрудников ККИ, два помещения в историческом здании магазин занимал незаконно.
- Два помещения общей площадью более 120 квадратных метров расположены в жилом доме, который является объектом культурного наследия «Дом С. Д. Шереметева», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. – Ранее эти помещения являлись предметами договоров аренды, которые в дальнейшем были расторгнуты.
Кроме того, отмечает Комитет, «Библиотечный коллектор «Книжный центр» задолжал городу больше семи миллионов рублей. Ранее компанию просили покинуть здание добровольно, в срок до 26 апреля. Просьба осталась безответной – и в дом на Литейном нагрянули специалисты ККИ.
«Библиотечный коллектор «Книжный центр» был основан еще в 1930 году. Организация бесплатно передаёт книги библиотекам, работающим в домах инвалидов, детских домах, школах, устраивает встречи с авторами и сотрудниками библиотек.
ИСТОЧНИК KP.RU