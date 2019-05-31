2019-05-31T18:26:36+03:00
Общество

В Петербурге выставили на улицу один из старейших книжных магазинов

Компания занимала историческое здание незаконно
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ранее компанию просили добровольно покинуть помещения до 26 апреля. Фото: Комитет по контрою за имуществом Санкт-ПетербургаРанее компанию просили добровольно покинуть помещения до 26 апреля. Фото: Комитет по контрою за имуществом Санкт-Петербурга
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31 мая комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил из дома на Литейном проспекте, 51А, букинистический магазин, принадлежащий ОАО «Библиотечный коллектор «Книжный центр». По информации сотрудников ККИ, два помещения в историческом здании магазин занимал незаконно.

- Два помещения общей площадью более 120 квадратных метров расположены в жилом доме, который является объектом культурного наследия «Дом С. Д. Шереметева», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. – Ранее эти помещения являлись предметами договоров аренды, которые в дальнейшем были расторгнуты.

Кроме того, отмечает Комитет, «Библиотечный коллектор «Книжный центр» задолжал городу больше семи миллионов рублей. Ранее компанию просили покинуть здание добровольно, в срок до 26 апреля. Просьба осталась безответной – и в дом на Литейном нагрянули специалисты ККИ.

«Библиотечный коллектор «Книжный центр» был основан еще в 1930 году. Организация бесплатно передаёт книги библиотекам, работающим в домах инвалидов, детских домах, школах, устраивает встречи с авторами и сотрудниками библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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