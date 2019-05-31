4 июня станция метро «Горьковская» в Петербурге изменит режим работы из-за праздника Ураза-байрам

СЕГОДНЯ 19:10 2019-05-31T20:55:36+03:00

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Метрополитен Петербурга предупреждает: 4 июня 2019 года пассажиры, следующие через станцию «Горьковская», столкнутся с некоторыми неудобствами. Утром вестибюль будет работать с перебоями, причина – мусульманский праздник Ураза-байрам.

- Станция будет закрыта для выхода и выхода пассажиров с открытия до 7:00 утра и с 9:30 до 11:00, - говорится в сообщении на сайте метрополитена.

Праздник будет проводиться по соседству, в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. В прошлом году утренняя молитва в мечети собрала тысячи верующих. Тогда станция тоже закрывалась из-за наплыва народа.

Впрочем, отмечают в метро, график работы станции еще может измениться. В зависимости от количества пассажиров ее могут открыть как раньше, так и, напротив, позже, чем было объявлено. Но в любом случае, чтобы не попасть в давку и никуда не опоздать, заранее присмотрите себе альтернативные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU