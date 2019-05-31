Из Петербурга можно будет долететь до турецкого города Измир

СЕГОДНЯ 19:36 2019-05-31T19:37:28+03:00

Рейсы будут отправляться из аэропорта "Пулково" дважды в неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

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Отличная новость для тех, кто еще не придумал, куда отправиться отдохнуть этим летом. Турецкая авиакомпания SunExpress запускает прямые рейсы из Петербурга в Измир – один из самых красивых и популярных курортов на побережье Эгейского моря. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили «Воздушные Ворота Северной Столицы» - управляющая компания аэропорта «Пулково».

- Рейсы будут отправляться из аэропорта дважды в неделю на современных авиалайнерах Boeing 737-800, - рассказали «Комсомолке» в компании.

Билеты уже в продаже. Направление будет открыто до 30 сентября 2019 года.

«Санкт-Петербург – Измир» - уже пятый прямой воздушный маршрут, связавший Северную столицу с Турецкий Республикой. Также из аэропорта «Пулково» можно отправиться купаться и загорать на гостеприимных турецких пляжах Стамбула, Бодрума, Даламана и настоящей туристической мекки - Антальи.

ИСТОЧНИК KP.RU