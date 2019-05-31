2019-05-31T19:56:37+03:00
Общество

В Петербурге достроили еще один проблемный жилой комплекс

Скоро обманутым дольщикам вручат долгожданные ключи от квартир
Сергей ВОЛЧКОВ
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"Ленинский парк" должны были сдать еще в 2014 году, но процесс затянулся. Фото: группа "Дольщики застройщика ГК "Город" ВКонтакте"Ленинский парк" должны были сдать еще в 2014 году, но процесс затянулся. Фото: группа "Дольщики застройщика ГК "Город" ВКонтакте
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В Северной столице стало одним долгостроем меньше. Сегодня, 31 мая, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга дала добро на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК «Ленинский парк».

- В корпусе располагается 116 квартир, общая жилая площадь – 6202 квадратных метра, - рассказали «КП» в городском комитете по строительству.

Напомним: «Ленинский парк» - печальное наследие группы компаний «Город». Достроить его должны были еще в 2014 году, но процесс затянулся. В итоге комплекс сдавали частями: в 2017 ввели в эксплуатацию два корпуса из семи, две – в 2017, еще два – в марте 2018. За это время ГК «Город» успела набрать приличное количество обманутых дольщиков: периодически они устраивали акции протеста и даже разбивали у офиса компании палаточный городок.

Вслед за «Ленинским парком» в эксплуатацию планируется ввести три корпуса еще одного долгостроя – ЖК «Прибалтийский» в Красносельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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