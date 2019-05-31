В Петербурге достроили еще один проблемный жилой комплекс
В Северной столице стало одним долгостроем меньше. Сегодня, 31 мая, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга дала добро на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК «Ленинский парк».
- В корпусе располагается 116 квартир, общая жилая площадь – 6202 квадратных метра, - рассказали «КП» в городском комитете по строительству.
Напомним: «Ленинский парк» - печальное наследие группы компаний «Город». Достроить его должны были еще в 2014 году, но процесс затянулся. В итоге комплекс сдавали частями: в 2017 ввели в эксплуатацию два корпуса из семи, две – в 2017, еще два – в марте 2018. За это время ГК «Город» успела набрать приличное количество обманутых дольщиков: периодически они устраивали акции протеста и даже разбивали у офиса компании палаточный городок.
Вслед за «Ленинским парком» в эксплуатацию планируется ввести три корпуса еще одного долгостроя – ЖК «Прибалтийский» в Красносельском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU