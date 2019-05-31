2019-05-31T20:22:40+03:00
Общество

В Петербурге работы на трех станциях Фрунзенского радиуса вышли на финишную прямую

Скоро "Метрострой" освободит площадки от заборов и начнет благоустраивать территорию
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Завершить строительство планируют к середине июля 2019 года. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-ПетербургаЗавершить строительство планируют к середине июля 2019 года. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
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Мы строили, строили и наконец построили! Ну, вернее, не совсем построили, но уверенно к этому идем. В администрации Петербурга рассказали, что работы на трех станциях Фрунзенского радиуса – «Проспекте Славы», «Дунайском проспекте» и «Шушарах» - идут ударными темпами.

- На «Проспекте Славы» на 90% выполнена отделка пассажирских зон, заканчивается сооружение монтажных перекрытий на выходе из подземного перехода на улице Бухарестской, - уточнили в Смольном. – На строительную площадку доставлено мозаичное панно «Афганистан», посвященное воинам-интернационалистам. Оно будет украшать вестибюль №1.

На «Дунайском проспекте» почти готовы внутренние конструкции и лестничные марши, ведется облицовка стен и полов. На станции «Шушары» («Южная») строители завершают отделочные работы, доделывают вентиляцию и канализацию.

Скоро «Метрострой» начнет очищать площадки: убирать строительные заборы, вывозить мусор и благоустраивать территорию. Напомним, по новым планам все три станции должны закончить уже к середине июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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