2019-05-31T21:18:10+03:00
Общество

В Петербурге Зеленый мост через Мойку отремонтируют почти за 500 миллионов рублей

На все работы подрядчику отвели чуть меньше года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Зеленый мост - первый чугунный транспортный мост в Петербурге. Фото: "Мостотрест"Зеленый мост - первый чугунный транспортный мост в Петербурге. Фото: "Мостотрест"
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Сегодня, 31 мая, «Мостотрест» подвел итоги конкурса на капитальный ремонт Зеленого моста через реку Мойку в Петербурге. Генеральным подрядчиком была выбрана компания «Возрождение» - она же единственная, кто подал заявку. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

- Комиссия рассмотрела заявку и единогласно приняла решение заключить с подрядчиком контракт на ремонт объекта, - отметили в «Мостотресте».

За свою работу «Возрождение» получит чуть больше 495 миллионов рублей – именно столько составляла максимальная цена контракта. Сообщается, что подрядчик должен будет привести в порядок металлические конструкции ограждения моста и тротуара – местами они совершенно проржавели и требуют замены. На это «Мостотрест» отвел ему чуть меньше двенадцати месяцев – все работы должны завершиться не позднее 20 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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