Курортный район Петербурга вошел в топ лучших мест России для отдыха с детьми

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-01T12:35:17+03:00

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Самое время подумать об отпуске: наступил первый день лета. И он же – День защиты детей. К 1 июня аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших курортов для отдыха с детьми. И петербуржцам есть чему порадоваться. Курортный район города высоко оценили для летних поездок семьей. Он занял третье место в рейтинге! Лидирует в списке Сочи, на втором месте - Анапа. При этом Курортный район разделил «бронзу» с Байкалом.

В десятку лучших мест вошли курорты на Черном и Азовском морях, а также на Балтике, Кавказе и на озеро Байкал. К слову, рейтинг составили по данным интернет-опроса.

- За Сочи как лучший курорт для отдыха с детьми отдали 40% голосов, за Анапу - 16%, за Курортный район Санкт-Петербурга и Байкал - по 11%, за Евпаторию и Ялту в Крыму - по 7%, за Феодосию - 4%, за Ейск в Краснодарский крае, Зеленоградск в Калининградской области и Пятигорск в Ставропольском крае - по 2%, - рассказали в агентстве.

Напомним, ранее стало известно, что по результатам первых проб только пять пляжей Петербурга соответствуют санитарным нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU