Президент Болгарии посетит Петербург

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-01T12:35:13+03:00

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Президент Болгарии Румен Радев в начале июня прибудет с официальным визитом в Северную столицу, сообщает издание rus.bg со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Болгарии. Румен Радев проведет в городе несколько дней - с 6 по 8 июня. Кстати, как раз на эти даты приходится масштабное событие - Петербургский международный экономический форум. Не исключено, что его посетит президент Болгарии.

Кроме того, на 6 июня в Петербурге у Румена Радева уже запланирована встреча с представителями болгарской диаспоры в России. С президентом могут встретиться все желающие, однако до этого нужно принести документы и заявить об этом в Генеральное консульство по на улице Рылеева, 27 до 17:30 часов 4 июня. Сама же встреча пройдет 6 июня на Васильевском острове – на Наличной улице, 28/16 Д.

ИСТОЧНИК KP.RU