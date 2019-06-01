Пропавшую школьницу нашли с наркотическим отравлением в больнице Петербурга

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-01T12:39:13+03:00

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Из квартиры в самом центре Северной столицы, на улице Пестеля, накануне, 31 мая, медики увезли подростка с отравлением мефедроном - синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 15-летняя девочка находится в удовлетворительном состоянии. После того как ее госпитализировали, медики тут же сообщили о произошедшем в полицию Центрального района. Однако и без того дикая история приобрела новый поворот. В школьнице правоохранители узнали ребенка, который находится в местном розыске как без вести пропавший.

- Проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU