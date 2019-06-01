Пожилая женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Кола»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-01T15:35:20+03:00

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Утром 1 июня на 37-м километре трассы «Кола» по направлению из Петербурга к Мурманску произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и «Жигули». За рулем легковушки была 74-летняя женщина. А пассажиром авто была 81-летняя женщина, которая на месте скончалась от полученных травм, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По факту ДТП уже проводится проверка.

Свидетелями аварии стали и другие водители на трассе. О трагедии они рассказали в соцсети.

- Беда на Мурманской трассе, в направлении от города, за километр до моста через Неву. Самосвал въехал в «жигули». Один погибший, - сообщил очевидец в соцсети.

При этом водители отмечают, что из-за аварии на дороге образовалась пробка. А в районе места происшествия была перекрыта одна полоса движения. Судя по данным Яндекс.Пробки, перед Ладожским мостом на трассе до сих пор движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU