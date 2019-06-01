Мозаичное панно «Афганистан» на станции «Проспект Славы» начнут устанавливать на следующей неделе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-01T15:00:02+03:00

Его уже доставили на строительную площадку

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На строящуюся станцию метро «Проспект Славы» доставили мозаичное панно «Афганистан», которое посвящено воинам-интернационалистам. Оно будет украшать вестибюль №1 станции Фрунзенского радиуса. И уже на следующей неделе художники начнут его устанавливать. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На «Проспекте Славы» кипят работы, отделочные выполнены уже на 90 процентов. Кроме того, завершается сооружение перекрытий подземного выхода на нечетной стороне Бухарестской улицы.

Напомним, что Фрунзенский радиус, куда входят станции «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Южная», должны достроить к 1 сентября 2019 года.

- В ближайшее время ОАО «Метрострой» начнет освобождать строительные площадки от временных зданий и сооружений, убирать строительные заборы, вывозить мусор, благоустраивая территорию вокруг строящихся станций метро, - сообщили в пресс-службе Смольного. - По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова работы по благоустройству должны быть завершены к средине июля.

Ход работ проверил накануне, 31 мая, вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

ИСТОЧНИК KP.RU