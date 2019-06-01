2019-06-01T15:32:12+03:00
Общество

Тридцать детей-сирот получили собственное жилье в Петербурге

В очереди на квартиры стоят еще 1118 воспитанников детдомов
Евгения МОСКВИНА
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30 детей-сирот получили ключи от собственного жилья в Петербурге.30 детей-сирот получили ключи от собственного жилья в Петербурге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Смольном в Международный День защиты детей прошла особая церемония. Там вручили документы на отдельное жилье тридцати воспитанникам детских домов и детям, оставшимся без попечения родителей.

- Вы вступаете во взрослую жизнь, и очень важно, что у вас будут свои благоустроенные квартиры, - отметил Александр Беглов.

Всего в очереди на получение жилья сегодня стоят стоят 1118 петербургских ребят из детдомов. Как заявил Александр Беглов, половина из них сможет получить ключи до конца 2019-го года. А еще 559 квартир будут готовы в следующем году. Всего на эти цели в бюджете Петербурга предусмотрена сумма в 1 миллиард рублей.

Кстати, за последние 6 лет отдельные квартиры получили 2614 детей. Это жилье им предоставляют по договорам соцнайма, и приватизровать или обменять его нельзя.

- Такой подход позволяет предотвратить незаконные сделки и иные мошеннические действия, которые могут привести к утрате детьми-сиротами права на жилые помещения, - добавили в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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