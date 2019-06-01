Дорожные работы на Богатырском проспекте завершат в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-01T16:27:50+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов побывал в субботу, 1 июня, с рабочим объездом в Приморском районе. И, в частности, проверил, как идут дорожные работы на Богатырском проспекте.

Напомним, что проблемный участок - между улицами Байконурском и Гаккелевской, где начали реконструкцию больше пяти лет назад. Однако полноценной дороги жители Приморского района не могут дождаться до сих пор. За время работ сменилось уже несколько подрядчиков.

Но судя по всему, ситуация с дорогой изменится в течение года. Как заявил Александр Беглов во время объезда, полностью отремонтировать проблемный участок магистрали должны в 2020-м году. А уже к сентябрю 2019-го года его должны ввести в эксплуатацию и запустить по нему рабочее движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU