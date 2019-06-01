Себастьян Дриусси стал лучшим игроком «Зенита» в мае

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-01T17:13:12+03:00

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Болельщики сине-бело-голубых выбрали лучшего игрока «Зенита» за месяц. В мае им стал аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В мае Дриусси сыграл в трех матчах команды. И стал автором пяти голов. Один из них он забил в ворота соперника на встрече с «Ахматом». Два - во время игры с ЦСКА. И еще два - в матче с «Енисеем».

- Второе место по итогам месяца занял Александр Анюков, третье - Ярослав Ракицкий, - добавили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, что проголосовать за игрока может любой болельщик, зарегистрированный на клубном сайте. Итоги подводятся за каждый месяц. Так, в апреле лучшим футболистов «Зенита» признали Вильмара Барриоса, а в марте - Сердара Азмуна.

ИСТОЧНИК KP.RU