Многодетным семьям Петербурга подарили микроавтобусы

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-01T18:22:06+03:00

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В День защиты детей в Смольном вручали подарки многодетным семьям. Ключи от микроавтобусов счастливым родителям и их детям подарил лично врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Транспортные средства положены тем семьям, в которых больше семи детей.

Сейчас в Петербурге проживает около 600 тысяч семей, в которых воспитываются 865 тысяч детей. Из них - 43254 многодетных, где растут 138599 детей. Каждая четвертая семья в Северной столице получает социальную помощь. Но меры поддержки в ближайшее время в городе собираются расширить.

- В частности, планируется изменить понятие «малообеспеченная семья», к которым будут относиться семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения. Это значительно увеличит количество семей, которые смогут получать помощь города, - отметили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, с 1 января следующего года город будет предоставлять соцуслугу по присмотру за детьми тем женщинам, которые родили или усыновили двух и более детей одновременно. Также с 2020-го года введут ежемесячную выплату для матерей, которые будучи в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, захотят учиться - пройти переподготовку или пойти получать профессию. Размер выплаты составит 11 215 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU