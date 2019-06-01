«Зенит» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч
Петербургский «Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной». О том, что между клубами уже ведутся переговоры на этот счет, сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Пока окончательного решения о дате игры не принято. По данным источника, предложение о матче «Барселоне» сделали сами сине-бело-голубые.
Отмечается также, что товарищеский матч может состояться после того, как у каталонцев состоится после игр в Японии в конце июля. Затем у «Барселоны» намечен 4 августа Кубок Гампера. Рассматривается вариант, что каталонская команда сможет прилететь в Россию прямо из Японии.
Напомним, что в завершившемся сезоне и «Барселона», и «Зенит» стали в своих странах чемпионами.
ИСТОЧНИК KP.RU