2019-06-01T20:21:04+03:00
Спорт

«Зенит» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч

Клубы ведут переговоры о встрече в межсезонье
Евгения МОСКВИНА
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"Барселона" и "Зенит" могут сыграть товарищеский матч."Барселона" и "Зенит" могут сыграть товарищеский матч.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной». О том, что между клубами уже ведутся переговоры на этот счет, сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Пока окончательного решения о дате игры не принято. По данным источника, предложение о матче «Барселоне» сделали сами сине-бело-голубые.

Отмечается также, что товарищеский матч может состояться после того, как у каталонцев состоится после игр в Японии в конце июля. Затем у «Барселоны» намечен 4 августа Кубок Гампера. Рассматривается вариант, что каталонская команда сможет прилететь в Россию прямо из Японии.

Напомним, что в завершившемся сезоне и «Барселона», и «Зенит» стали в своих странах чемпионами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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