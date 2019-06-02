2019-06-02T09:54:37+03:00
Происшествия

На КАД перевернулся тягач с песком: водитель погиб

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
Роман ЛЯЛИН
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Водитель погиб Фото:vk.com/extra_callВодитель погиб Фото:vk.com/extra_call
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Смертельная авария произошла ранним утром в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 57-летний водитель тягача "Мерседес", груженный песком, ехал по Выборгскому шоссе, когда при заезде на КАД не справился с управлением и перевернулся.

- От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте происшествия, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По факту ДТП проводится проверка.

В ГИБДД отметили, что водитель имел большой стаж вождения. За рулем он был с 1993 года. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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