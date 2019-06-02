В Петербурге пропал 86-летний пенсионер, страдающий расстройством памяти

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-02T10:09:27+03:00

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В Санкт-Петербурге родственники разыскивают 86-летнего дедушку Юрия Бомштейна. Юрий Давыдович ушел из дома по улице Косыгина, 28/5, ранним утром. После чего исчез. Близкие пенсионера сейчас обратились за помощью к волонтерам.

- У нас пропал дедушка, - рассказывает внучка пенсионера Анна. - Страдает расстройством памяти. Он среднего роста. Одет в синюю куртку, темно-серые брюки и серые кроссовки. На голове кепка. Говорит медленно, с трудом формулирует предложения.

Если вы видели пенсионера, обратитесь к волонтерам Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Горожане рассказывают, что видели пенсионера, сидящим на поребрике.

- Видела человека, похожего по описанию из окна автобуса, он сидел возле разделительной полосы напротив парка "Малиновка", - рассказывают горожане.

Тем не менее, пока отыскать дедушку не удалось.

- Поиски продолжаются, - рассказали "КП-Петербург" родственники. - Если видели его, отзовитесь.

Если у вас есть какая-либо информация о пенсионере, обратитесь к инфоргу поисков по номеру: 8-931-261-62-11. Или к внучке Анне: 8-911-911-68-06.

ИСТОЧНИК KP.RU