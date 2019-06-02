2019-06-02T10:37:57+03:00
Происшествия

Петербурженка взяла на отдых с мужчинами 1,5 миллиона рублей, но собутыльники ее ограбили

Теперь обиженная на товарищей женщина просит полицию отыскать скрывшихся раньше времени с гулянки друзей
Роман ЛЯЛИН
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Полиция разыскивает грабителейПолиция разыскивает грабителейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция разбирается в ночных посиделках 46-летней леди в кафе. Дама отдыхала с двумя мужчинами на Светлановской площади. Правда, вечеринка вскоре приказала долго жить. У приятелей кончились деньги. Тогда женщина вызвалась сходить за наличными до дома на улице Нежинской. Сказано - сделано. Судя по всему, леди хотела оторваться на полную катушку, а потому взяла с собой из дома ... 1,5 миллиона рублей!

Собутыльники оценили ее щедрый жест. Правда, решили продолжить вечеринку на деньги своей подруги уже без нее...

- Женщина сообщила, что около 5 утра на Светлановской площади около кафе неизвестные злоумышленники отобрали у нее 1,5 миллиона рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Взяв деньги из дома, заявительница продолжила выпивать с мужчинами в кафе, пока один из них не вытащил у нее из кармана все деньги. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". И разыскивают друзей дамы, ушедших с вечеринки по-английски. Теперь неблагодарным собутыльникам грозит до 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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