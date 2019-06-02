В Петербурге 10-летняя девочка сбежала от матери, которая ее избивала

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-02T11:59:48+03:00

Школьницу нашли на улице, она не хотела возвращаться домой

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В Петербурге полиция проверяют семью 10-летней девочки, которая рассказала прохожим, что не хочет возвращаться домой. Школьницу встретили в Красногвардейском районе у дома 15 по проспекту Ударников.

- Обнаружена 10-летняя девочка, которая гуляет одна, по ее словам, домой возвращаться она не хочет, так как ее мать ее бьет, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Девочка была доставлена в отдел полиции, откуда ее госпитализировали. Установлена личность мамы, ей оказалось 33-летняя гражданка.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. С семьей теперь работает отделение по делам несовершеннолетних Красногвардейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU