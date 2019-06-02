2019-06-02T13:41:39+03:00
Политика

Кандидаты от партий ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ зарегистрировались для участия в выборах губернатора Петербурга

Ранее документы подал Алексагдр Беглов, он идет как самовыдвиженец
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге в избирательной комиссии настоящий ажиотаж. Вот уже второй день представители партий регистрируют своих кандидатов для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. К полудню 2 июня документы подали уже 12 человек.

- 1 июня были зарегистрированы пять кандидатов, 2 июня к полудню приняты документы еще от восьми кандидатов, - рассказал "КП-Петербург" начальник управления по взаимодействию со СМИ Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. - Два из них - самовыдвиженцы, остальные от политических партий.

Своих кандидатов уже выдвинули представители ЛДПР, от них на выборы пошел руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Олег Капитанов. От Справедливой России - заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежда Тихонова. Партию КПРФ на выборах будет представлять депутат Госдумы Владимир Бортко.

Ранее 1 июня документы подал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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