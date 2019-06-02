На Витебском проспекте водитель Ауди влетел в поливальную машину, не заметив ее
Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии
В аварии пострадал водитель Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Авария произошла на Витебском проспекте в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Коммунальная машина, по словам очевидцев, ехала с минимальной скоростью. В этот момент в нее влетел водитель Ауди, который не заметил спецтехнику.
- В результате ДТП водитель "Ауди" получил тяжелые травмы, - рассказывают в ГИБДД. - По факту ДТП проводится проверка.
По словам очевидцев, водитель был один. Сейчас с ним работают медики.
Водитель в тяжелом состоянии Фото: ДТП и ЧП Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU