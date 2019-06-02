На Витебском проспекте водитель Ауди влетел в поливальную машину, не заметив ее

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-02T14:16:42+03:00

В аварии пострадал водитель Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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Авария произошла на Витебском проспекте в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Коммунальная машина, по словам очевидцев, ехала с минимальной скоростью. В этот момент в нее влетел водитель Ауди, который не заметил спецтехнику.

- В результате ДТП водитель "Ауди" получил тяжелые травмы, - рассказывают в ГИБДД. - По факту ДТП проводится проверка.

По словам очевидцев, водитель был один. Сейчас с ним работают медики.

Водитель в тяжелом состоянии Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU