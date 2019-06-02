В Петербурге 15 многодетных семей получили в подарок "Газели"

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-02T15:31:09+03:00

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В Санкт-Петербурге семьи, в которых воспитываются больше семи детей, получили в подарок микроавтобусы "Газель". Всего ключи достались 15 парам, которые теперь могут возить ребятишек на отдых.

- С каждым годом количество многодетных семей в Петербурге растет, - сказал врио губернатора Александр Беглов. - Это хорошая тенденция. Мы будем продолжать поддерживать такие семьи.

В Смольном подсчитали, что всего в Санкт-Петербурге живет 600 тысяч семей, в которых воспитываются 865 тысяч детей. Среди них больше 43 тысяч многодетных супругов, они воспитывают больше 138 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU