В Петербурге 15 многодетных семей получили в подарок "Газели"
Администрация города вручила их родителям, чтобы возить детей на отдых
Многодетные семьи получили ключи от микроавтобусов Фото: gov.spb.ru
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В Санкт-Петербурге семьи, в которых воспитываются больше семи детей, получили в подарок микроавтобусы "Газель". Всего ключи достались 15 парам, которые теперь могут возить ребятишек на отдых.
- С каждым годом количество многодетных семей в Петербурге растет, - сказал врио губернатора Александр Беглов. - Это хорошая тенденция. Мы будем продолжать поддерживать такие семьи.
В Смольном подсчитали, что всего в Санкт-Петербурге живет 600 тысяч семей, в которых воспитываются 865 тысяч детей. Среди них больше 43 тысяч многодетных супругов, они воспитывают больше 138 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU