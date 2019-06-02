Ребенка, пострадавшего в аварии у Троицкого моста, отпустили из больницы домой
Жизни пострадавшим в крупной аварии на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева , предварительно, ничего не угрожает. Напомним, что на мигающий желтый сигнал светофора промчался белый Renault Logan. Он на скорости влетел в толпу пешеходов, которые ждали разрешающего сигнала на переходе, а также снес столб.
В аварии пострадали двое мужчин и 8-летний ребенок. С места происшествия их госпитализировали врачи. Сейчас стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшиею
- По состоянию на 15:00 мужчина 60 лет остается в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина в Покровской больнице в удовлетворительном состоянии, - рассказала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
Пострадавшего в аварии ребенка, тем временем, отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU