На следующей неделе в Петербург придет жара до 30 градусов
При этом в городе ожидаются дожди
В Петербурге наступит летоФото: Сергей Грачёв
Изменить размер текста:
Наступившее лето встретит петербуржцев настоящей жарой. На следующей неделе в городе ожидается до 30 градусов тепла. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, вместе с маревом жителей города ожидают дожди и грозы.
В понедельник, 3 июня, в городе будет до 16 градусов. Столбик термометра резко поднимется до 25 градусов тепла во вторник и среду, 4 и 5 июня. В эти дни также ожидается дождь и грозы.
С четверга по воскресенье в городе и вовсе будет от 29 до 31 градуса тепла. Дождь и грозы также ожидаются в воскресенье, 9 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU