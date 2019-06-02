На следующей неделе в Петербург придет жара до 30 градусов

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-02T20:05:56+03:00

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Наступившее лето встретит петербуржцев настоящей жарой. На следующей неделе в городе ожидается до 30 градусов тепла. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, вместе с маревом жителей города ожидают дожди и грозы.

В понедельник, 3 июня, в городе будет до 16 градусов. Столбик термометра резко поднимется до 25 градусов тепла во вторник и среду, 4 и 5 июня. В эти дни также ожидается дождь и грозы.

С четверга по воскресенье в городе и вовсе будет от 29 до 31 градуса тепла. Дождь и грозы также ожидаются в воскресенье, 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU