В Петербурге планируют увеличить поток туристов в два раза

СЕГОДНЯ 20:57 2019-06-02T20:57:40+03:00

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Санкт-Петербург планирует увеличить туристический поток в город. В администрации Северной столицы уверены, что этому поможет модернизация аэропорта и проведение международных мероприятий.

- Правительство города делает все, чтобы интерес к Петербургу повышался, - заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - В прошлом году у нас побывало более 8 миллионов туристов, и мы намерены удвоить эти результаты. Мы создаём новые центры притяжения, общественные пространства. Растет число крупных международных событий. В 2020 году город примет чемпионат Европы по футболу, в 2023 – чемпионат мира по хоккею. На днях мы ожидаем гостей и участников экономического форума.

У слову, с начала года аэропорт Пулоков принял уже 5 миллионов пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU