В Ленобласти водитель погиб, перевернувшись на квадроцикле
Сотрудники ГИБДД проводят проверку
Изменить размер текста:
Смертельная авария произошла вечером в Киришском районе Ленинградской области Водитель квадроцикла ехал на 76,313 километре трассы Зуево - Новая Ладога, когда не справился с управлением и перевернулся.
- В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается право водителя на управление данным видом транспорта.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU