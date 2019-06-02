В Ленобласти водитель погиб, перевернувшись на квадроцикле

СЕГОДНЯ 21:17 2019-06-02T21:17:33+03:00

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Смертельная авария произошла вечером в Киришском районе Ленинградской области Водитель квадроцикла ехал на 76,313 километре трассы Зуево - Новая Ладога, когда не справился с управлением и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается право водителя на управление данным видом транспорта.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU