Прогноз погоды на понедельник, 3 июня: Солнечно и до плюс 18

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-03T08:54:59+03:00

Первый рабочий день лета порадует жителей Санкт-Петербурга и гостей города

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Наступившее в Петербурге календарное лето словно «включило» рубильник и в городе сразу стало тепло. После недели холода и дождей, понедельник, 3 июня обещает быть приятным и солнечным.

- Днем без осадков, ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Резкое потепление уже с утра успели почувствовать горожане, привычно вышедшие из дома в плащах и куртках. Уже по дороге до транспорта верхнюю одежду пришлось снять - так на улице жарко.

Но и 18 градусов со знаком плюс - не предел. На этой неделе метеорологи обещают в Северной столице жару до 30 градусов. Уже во вторник и среду термометры покажут плюс 25, а в четверг и пятницу - 29-30 тепла. Правда, все эти дни будут сопровождаться первыми летними грозами. Так говорят синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU